Суд продлил арест обвиняемому в сожжении Корана Журавелю на полгода

В мае против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в религиозных местах). По данным «РИА Новости», Журавеля также обвиняют в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти группой лиц по предварительному сговору). 21 мая дело по решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина передали для расследования в СК по Чечне. Поводом стало большое число обращений жителей республики с просьбой признать их потерпевшими. В конце мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного.