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Суд продлил арест обвиняемому в сожжении Корана Журавелю на полгода

Ведомости

Висаитовский районный суд Грозного принял решение продлить срок содержания под стражей Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана, еще на полгода, пишет «РИА Новости».

В ходе заседания Журавель отметил, что сжег Коран «от незнания», и извинился перед мусульманами. Он также подчеркнул, что у него не было мотивов грубого нарушения общественного порядка.  

Вечером 12 октября глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем Telegram-канале видео с фрагментом встречи с Журавелем. Кадыров назвал его ярко выраженным провокатором и диверсантом, действовавшим в стиле европейских спецслужб, которого «на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова». По словам главы Чечни, Журавель сжег Коран осознанно, «желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России, нарушить тот многолетний покой и перечеркнуть всю ту работу, которую выполняет российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия».

По данным следствия, Журавель сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая свои действия на видео. Затем Журавель опубликовал ролик в интернете. В ходе допроса он признался, что совершил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 000 руб. Он также сообщил, что снимал для спецслужб Украины военные объекты. 

В мае против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в религиозных местах). По данным «РИА Новости», Журавеля также обвиняют в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти группой лиц по предварительному сговору). 21 мая дело по решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина передали для расследования в СК по Чечне. Поводом стало большое число обращений жителей республики с просьбой признать их потерпевшими. В конце мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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