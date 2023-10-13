Суд продлил арест обвиняемому в сожжении Корана Журавелю на полгода
Висаитовский районный суд Грозного принял решение продлить срок содержания под стражей Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана, еще на полгода, пишет «РИА Новости».
В ходе заседания Журавель отметил, что сжег Коран «от незнания», и извинился перед мусульманами. Он также подчеркнул, что у него не было мотивов грубого нарушения общественного порядка.
Вечером 12 октября глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем Telegram-канале видео с фрагментом встречи с Журавелем. Кадыров назвал его ярко выраженным провокатором и диверсантом, действовавшим в стиле европейских спецслужб, которого «на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова». По словам главы Чечни, Журавель сжег Коран осознанно, «желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России, нарушить тот многолетний покой и перечеркнуть всю ту работу, которую выполняет российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия».
По данным следствия, Журавель сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая свои действия на видео. Затем Журавель опубликовал ролик в интернете. В ходе допроса он признался, что совершил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 000 руб. Он также сообщил, что снимал для спецслужб Украины военные объекты.
В мае против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в религиозных местах). По данным «РИА Новости», Журавеля также обвиняют в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти группой лиц по предварительному сговору). 21 мая дело по решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина передали для расследования в СК по Чечне. Поводом стало большое число обращений жителей республики с просьбой признать их потерпевшими. В конце мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного.