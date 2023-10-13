Путин напомнил о пребывании миротворцев в Карабахе до ноября 2025 года
Российские миротворцы формально должны находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 г., будущее этой миссии будет определяться в рамках переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Бишкеке.
«Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 г., и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время, но это в процессе переговоров мы решим», – рассказал он.
Путин также подчеркнул, что мандат российских миротворцев ограничивается наблюдением за прекращением огня. После того, как Армения признала суверенитет Баку над Карабахом, то получилось, что российские миротворцы уже «без всяких сомнений» находятся на азербайджанской территории, добавил он.
Кроме того, президент вновь заявил, что Россия готова содействовать переговорам Еревана и Баку. Мирный договор между двумя странами возможен, уверен Путин. «При доброй воле с обеих сторон это все можно сделать», – считает он.
Баку провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе 19–20 сентября. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении. Параллельно представители официального Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся, чье точное количество не известно.
Миротворческий контингент России находится в Карабахе согласно трехстороннему заявлению глав государств Армении, Азербайджана и России, которое привело к прекращению огня во время второй карабахской войны в ноябре 2020 г. По документу миротворцы размещались вдоль линии соприкосновения противоборствующих сил по состоянию на момент заключения соглашения в регионе сроком на пять лет с момента заключения соглашения с последующим его продлением на тот же период, если Баку и Ереван не откажутся от этого положения.