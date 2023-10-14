Газета
Политика

Болгария объявила о введении сбора за транзит российского газа

Ведомости

Власти Болгарии приняли закон, которым вводится дополнительный сбор за транзит российского газа в другие европейские страны, пишет Bloomberg. Размер пошлины, которую вводит София, составит 20 болгарских левов ($10,76) за 1 МВт/ч, что соответствует около $111 на 1000 куб. м газа.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже раскритиковал решение Болгарии ввести дополнительный сбор за транзит газа. «Неприемлемо, когда одна страна – член Европейского союза угрожает поставкам газа в другую страну сообщества, это противоречит правилам и принципам европейской солидарности», – сказал Сийярто в рамках энергетической конференции в Москве.

В настоящее время Болгария не закупает российских газ напрямую, однако она является транзитером для дальнейших поставок в Европу – Венгрию, Сербию, а также другие страны на юге Европы. Порядка половины трубопроводного российского газа поступает в Болгарию через «Турецкий поток».

Как отмечает агентство, решение Софии стало очередным раздражающим фактором для и так уже неспокойного рынка: стоимость газа в Европе в последние дни выросла в том числе на фоне обострения палестино-израильского конфликта, который создает угрозу поставкам из некоторых стран. Кроме того, свою роль сыграла угроза приостановки экспортных мощностей в Австралии на фоне забастовок, а также проблемы с работой инфраструктуры газопровода Baltic Sea.

Ранее по теме: Путин назвал чушью заявления о причастности РФ к инциденту на Balticconnector

Прямые поставки газа из России в Болгарию прекратились в прошлом году после того, как София отказалась платить за него в рублях, теперь же болгарские власти стремятся к отказу и от российской нефти.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных