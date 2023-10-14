Болгария объявила о введении сбора за транзит российского газа

Как отмечает агентство, решение Софии стало очередным раздражающим фактором для и так уже неспокойного рынка: стоимость газа в Европе в последние дни выросла в том числе на фоне обострения палестино-израильского конфликта, который создает угрозу поставкам из некоторых стран. Кроме того, свою роль сыграла угроза приостановки экспортных мощностей в Австралии на фоне забастовок, а также проблемы с работой инфраструктуры газопровода Baltic Sea.