Болгария объявила о введении сбора за транзит российского газа
Власти Болгарии приняли закон, которым вводится дополнительный сбор за транзит российского газа в другие европейские страны, пишет Bloomberg. Размер пошлины, которую вводит София, составит 20 болгарских левов ($10,76) за 1 МВт/ч, что соответствует около $111 на 1000 куб. м газа.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже раскритиковал решение Болгарии ввести дополнительный сбор за транзит газа. «Неприемлемо, когда одна страна – член Европейского союза угрожает поставкам газа в другую страну сообщества, это противоречит правилам и принципам европейской солидарности», – сказал Сийярто в рамках энергетической конференции в Москве.
В настоящее время Болгария не закупает российских газ напрямую, однако она является транзитером для дальнейших поставок в Европу – Венгрию, Сербию, а также другие страны на юге Европы. Порядка половины трубопроводного российского газа поступает в Болгарию через «Турецкий поток».
Как отмечает агентство, решение Софии стало очередным раздражающим фактором для и так уже неспокойного рынка: стоимость газа в Европе в последние дни выросла в том числе на фоне обострения палестино-израильского конфликта, который создает угрозу поставкам из некоторых стран. Кроме того, свою роль сыграла угроза приостановки экспортных мощностей в Австралии на фоне забастовок, а также проблемы с работой инфраструктуры газопровода Baltic Sea.
Прямые поставки газа из России в Болгарию прекратились в прошлом году после того, как София отказалась платить за него в рублях, теперь же болгарские власти стремятся к отказу и от российской нефти.