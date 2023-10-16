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Авто

Путин заявил о популярности китайских автомобилей у россиян

Ведомости

Россияне выбирают китайские автомобили, поскольку их качество улучшается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Российский лидер отметил, что у России и Китая «очень хорошая перспектива» в разных отраслях, включая автостроение. Путин признался, что за день до интервью общался с людьми, которых считает «автолюбителями с огромным, большим стажем».

«Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому – качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – сказал президент.

После ухода иностранных производителей и импортеров основу автомобильного рынка России составляют отечественные и китайские бренды. «Ведомости» ранее писали, что продажи новых легковых машин в России в январе – сентябре 2023 г. выросли на 51% год к году до 717 310 единиц. Лидером рынка стал «АвтоВАЗ». Следующие пять позиций заняли китайские марки – Chery, Haval, Geely, Omoda и Exeed. На седьмом месте оказался корейский бренд Kia, а за ним снова китайский Changan.

По данным ФТС, с начала года импорт машин из Китая в Россию вырос более чем в пять раз по сравнению с 2022 г. и составил 400 000 штук. Это 97% от всех ввезенных легковых автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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