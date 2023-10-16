Путин заявил о популярности китайских автомобилей у россиян
Россияне выбирают китайские автомобили, поскольку их качество улучшается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
Российский лидер отметил, что у России и Китая «очень хорошая перспектива» в разных отраслях, включая автостроение. Путин признался, что за день до интервью общался с людьми, которых считает «автолюбителями с огромным, большим стажем».
«Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому – качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – сказал президент.
После ухода иностранных производителей и импортеров основу автомобильного рынка России составляют отечественные и китайские бренды. «Ведомости» ранее писали, что продажи новых легковых машин в России в январе – сентябре 2023 г. выросли на 51% год к году до 717 310 единиц. Лидером рынка стал «АвтоВАЗ». Следующие пять позиций заняли китайские марки – Chery, Haval, Geely, Omoda и Exeed. На седьмом месте оказался корейский бренд Kia, а за ним снова китайский Changan.
По данным ФТС, с начала года импорт машин из Китая в Россию вырос более чем в пять раз по сравнению с 2022 г. и составил 400 000 штук. Это 97% от всех ввезенных легковых автомобилей.