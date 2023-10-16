Путин заявил о популярности китайских автомобилей у россиян

После ухода иностранных производителей и импортеров основу автомобильного рынка России составляют отечественные и китайские бренды. «Ведомости» ранее писали, что продажи новых легковых машин в России в январе – сентябре 2023 г. выросли на 51% год к году до 717 310 единиц. Лидером рынка стал «АвтоВАЗ». Следующие пять позиций заняли китайские марки – Chery, Haval, Geely, Omoda и Exeed. На седьмом месте оказался корейский бренд Kia, а за ним снова китайский Changan.