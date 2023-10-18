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Самолеты с комплексами «Кинжал» начнут патрулировать Черное море

Ведомости

ВКС РФ начинают постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Это не угроза, то, что я сейчас скажу. Но по моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем», – сообщил президент.

По словам Путина, патрулирование будут осуществлять самолёты МИГ-31, вооруженные комплексами «Кинжал». Они имеют дальность свыше 1000 км со скоростью девять махов.

Российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» находится на боевом дежурстве с 2017 г. Впервые он был применен в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 г. В августе 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». В феврале генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация нарастила объем выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». 4 сентября стало известно, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил «Кинжал» в ходе спецоперации. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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