Самолеты с комплексами «Кинжал» начнут патрулировать Черное море

Российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» находится на боевом дежурстве с 2017 г. Впервые он был применен в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 г. В августе 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». В феврале генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация нарастила объем выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». 4 сентября стало известно, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил «Кинжал» в ходе спецоперации. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам.