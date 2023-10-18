Самолеты с комплексами «Кинжал» начнут патрулировать Черное море
ВКС РФ начинают постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Это не угроза, то, что я сейчас скажу. Но по моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем», – сообщил президент.
По словам Путина, патрулирование будут осуществлять самолёты МИГ-31, вооруженные комплексами «Кинжал». Они имеют дальность свыше 1000 км со скоростью девять махов.
Российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» находится на боевом дежурстве с 2017 г. Впервые он был применен в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 г. В августе 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». В феврале генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация нарастила объем выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». 4 сентября стало известно, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил «Кинжал» в ходе спецоперации. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам.