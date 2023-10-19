Сийярто назвал «лицемерием в кубе» критику Эстонии встречи Орбана и Путина

«При всем моем уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел долей компании, поставляющей сырье на российский завод на сумму €30 млн даже после начала войны [на Украине], несмотря на боевые действия. Лицемерие в кубе», – написал он на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).