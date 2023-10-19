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Сийярто назвал «лицемерием в кубе» критику Эстонии встречи Орбана и Путина

Ведомости

Реакция премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекине является «лицемерием в кубе». Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Каллас «была ошеломлена» и назвала встречу лидеров «очень неприятной и лишенной всякой логики». 

«При всем моем уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел долей компании, поставляющей сырье на российский завод на сумму €30 млн даже после начала войны [на Украине], несмотря на боевые действия. Лицемерие в кубе», – написал он на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Путин и Орбан провели беседу 17 октября на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине. Комментируя переговоры, президент РФ заявил, что Орбан «обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии». По словам Путина, их беседа прошла «на ногах», лидеры в том числе затронули тему перспективы переговоров России и Украины. Российский лидер также отверг обвинения в сторону Орбана в «пророссийских настроениях» и подчеркнул, что тот является «провенгерским политиком». 

23 августа стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьер-министра, продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине. После этого на Каллас обрушилась волна критики. Президент страны Алар Карис потребовал от нее разъяснений по факту произошедшего и призвал уйти в отставку. Премьер отметила, что ничего не знала о предпринимательской деятельности мужа, и отказалась уходить с поста премьера. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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