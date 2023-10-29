Интернет и телефонная связь частично вернулись в Газу

27 октября Израиль заявил о начале наземной операции в секторе Газа. После этого палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета. Министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр сообщал, что ведомство ведет переговоры со спутниковой компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа. 28 октября американский предприниматель Илон Маск пообещал, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, которые оказывают помощь в секторе Газа.