Медведев назвал Европу злейшим врагом России

Вашингтону, пояснил Медведев, «никуда не деться» от России, Китая и стран Глобального Юга, а Москве «нет смысла» начинать полноценный конфликт с США. По прогнозу зампреда Совбеза, «старушки Европы» скоро не будет, так как ее ограничил в правах «толстомордый заокеанский родственник», лишивший ее «многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников».