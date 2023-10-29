Газета
Политика

Медведев назвал Европу злейшим врагом России

Ведомости

Евросоюз потерял в лице России стратегического партнера и стал для нее злейшим врагом, скоро «милой маленькой старушки Европы» не будет, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги. И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера», – написал Медведев во «ВКонтакте». 

По мнению политика, Европа, которая «с подачи США» решила стать злейшим врагом России, «вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению». Он указал, что «великие державы» рано или поздно смогут договориться о том, как будут жить в новых условиях. 

Ранее по теме: Медведев назвал идиотами британского министра и главу комитета по обороне ФРГ

Вашингтону, пояснил Медведев, «никуда не деться» от России, Китая и стран Глобального Юга, а Москве «нет смысла» начинать полноценный конфликт с США. По прогнозу зампреда Совбеза, «старушки Европы» скоро не будет, так как ее ограничил в правах «толстомордый заокеанский родственник», лишивший ее «многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников».

Медведев ранее говорил, что европейская цивилизация «растворяется под натиском эмигрантов» и скоро исчезнет совсем, «повторив известный миф о похищении Европы Зевсом». Он отмечал, что «роль быка» при этом сыграет «нахрапистая Америка», чьи интересы обслуживают Польша и страны Балтии.

Политик писал, что современные европейские лидеры «никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками» – теми, кто строил «новую, независимую и процветающую» Европу. В октябре Медведев назвал идиотами британского министра и главу комитета по обороне ФРГ. Резкие высказывания были связаны с решениями политиков двух стран по украинскому вопросу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных