Медведев назвал Европу злейшим врагом России
Евросоюз потерял в лице России стратегического партнера и стал для нее злейшим врагом, скоро «милой маленькой старушки Европы» не будет, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги. И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера», – написал Медведев во «ВКонтакте».
По мнению политика, Европа, которая «с подачи США» решила стать злейшим врагом России, «вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению». Он указал, что «великие державы» рано или поздно смогут договориться о том, как будут жить в новых условиях.
Вашингтону, пояснил Медведев, «никуда не деться» от России, Китая и стран Глобального Юга, а Москве «нет смысла» начинать полноценный конфликт с США. По прогнозу зампреда Совбеза, «старушки Европы» скоро не будет, так как ее ограничил в правах «толстомордый заокеанский родственник», лишивший ее «многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников».
Медведев ранее говорил, что европейская цивилизация «растворяется под натиском эмигрантов» и скоро исчезнет совсем, «повторив известный миф о похищении Европы Зевсом». Он отмечал, что «роль быка» при этом сыграет «нахрапистая Америка», чьи интересы обслуживают Польша и страны Балтии.
Политик писал, что современные европейские лидеры «никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками» – теми, кто строил «новую, независимую и процветающую» Европу. В октябре Медведев назвал идиотами британского министра и главу комитета по обороне ФРГ. Резкие высказывания были связаны с решениями политиков двух стран по украинскому вопросу.