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Политика

США заявили об ответственности Израиля за население при ударах по сектору Газа

Ведомости

Израиль по законам войны несет ответственность за защиту мирных жителей в секторе Газа, нанося удары с воздуха и проводя наземные боевые действия, заявил в интервью телеканалу ABC советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Их ответственность по международному гуманитарному праву и законам войны в том, чтобы делать все в их силах для защиты мирного населения, в равной степени действуя на земле и при ударах с воздуха», – сказал Салливан (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что в Вашингтоне продолжат задавать Израилю «сложные вопросы» о действиях государства в рамках конфликта.

Помощник американского президента в интервью CBS заявил также об отсутствии разногласий между США и Израилем по поводу военных действий в секторе Газа, пишет Reuters. При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон «был откровенен со своим союзником».

США опровергли участие своих военных в наземной операции в секторе Газа

«Мы не поддерживаем убийства невинных людей, будь то палестинцы, израильтяне или кто-то еще», – сказал он.

Согласно последним данным, в результате палестино-израильского конфликта с 7 октября погибли более 9000 человек. Медицинские власти в секторе Газа сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов. Еще около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения на еврейское государство группировки «Хамас». 

20 октября президент США Джо Байден запросил конгресс о выделении дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. Дополнительная помощь Израилю направлена на обеспечение боеспособности его системы ПВО «Железный купол» и разработку системы «Железный луч», поддержку «усилий по обеспечению освобождения заложников», а также оказание гуманитарной помощи гражданским лицам в Израиле и Газе, пострадавшим в результате боевых действий. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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