США заявили об ответственности Израиля за население при ударах по сектору Газа
Израиль по законам войны несет ответственность за защиту мирных жителей в секторе Газа, нанося удары с воздуха и проводя наземные боевые действия, заявил в интервью телеканалу ABC советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Их ответственность по международному гуманитарному праву и законам войны в том, чтобы делать все в их силах для защиты мирного населения, в равной степени действуя на земле и при ударах с воздуха», – сказал Салливан (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что в Вашингтоне продолжат задавать Израилю «сложные вопросы» о действиях государства в рамках конфликта.
Помощник американского президента в интервью CBS заявил также об отсутствии разногласий между США и Израилем по поводу военных действий в секторе Газа, пишет Reuters. При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон «был откровенен со своим союзником».
«Мы не поддерживаем убийства невинных людей, будь то палестинцы, израильтяне или кто-то еще», – сказал он.
Согласно последним данным, в результате палестино-израильского конфликта с 7 октября погибли более 9000 человек. Медицинские власти в секторе Газа сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов. Еще около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения на еврейское государство группировки «Хамас».
20 октября президент США Джо Байден запросил конгресс о выделении дополнительного финансирования, направленного в том числе на оказание военной помощи Израилю и Украине. Общая сумма запроса превышает $106 млрд. Дополнительная помощь Израилю направлена на обеспечение боеспособности его системы ПВО «Железный купол» и разработку системы «Железный луч», поддержку «усилий по обеспечению освобождения заложников», а также оказание гуманитарной помощи гражданским лицам в Израиле и Газе, пострадавшим в результате боевых действий.