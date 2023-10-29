ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника.

29 сентября в результате обстрела ВСУ было повреждено здание школы в селе Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области. Обошлось без пострадавших – учебный процесс в приграничном округе проходит в дистанционном формате. Кроме того, осколки снарядов повредили автомобиль и два частных жилых дома. В зданиях выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы.