ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное Луганской народной республики. Об этом сообщила администрация Троицкого района ЛНР в своем Telegram-канале.
В момент обстрела 27 октября в школе находились около 20 детей и их родителей – в образовательном учреждении проходил детский праздник.
«Чудом удалось избежать жертв. Боеприпас упал в 10 м от здания. Образовалась воронка около 3 м глубиной и 5 м в диаметре», – добавили в администрации.
В результате ракетного удара были повреждены окна, входные двери, а также фасад здания. Восстановительные работы находятся на личном контроле главы Троицкого муниципального округа ЛНР Ларисы Резниковой.
29 сентября в результате обстрела ВСУ было повреждено здание школы в селе Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области. Обошлось без пострадавших – учебный процесс в приграничном округе проходит в дистанционном формате. Кроме того, осколки снарядов повредили автомобиль и два частных жилых дома. В зданиях выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы.