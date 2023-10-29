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Медведев ответил на шутку Маска о военных базах США вокруг Ирана

Ведомости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в шутку напомнил о постоянной российской угрозе в ответ на ироничное сообщение американского предпринимателя, основателя SpaceX Илона Маска в соцсети Х (бывшая Twitter).

Маск опубликовал карту Ближнего Востока, на которой Иран окружен военными базами США с подписью: «Иран хочет войны. Посмотрите, как близко их страна подобралась к нашим военным базам». Американский миллиардер прокомментировал изображение сообщением «Oh the Irany» – «О, какая Ирания».

В ответ Медведев написал: «Именно так! Но ведь есть еще и русские, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте об этом!»

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Медведев регулярно комментирует актуальную международную повестку в социальных сетях. Ранее 29 октября в своем Telegram-канале он предложил сравнить масштаб митингов в поддержку Палестины и проукраинские акции, опубликовав две фотографии – с многочисленного митинга в Стамбуле и одной из демонстраций в поддержку Киева, где запечатлены около десятка человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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