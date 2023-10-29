Медведев ответил на шутку Маска о военных базах США вокруг Ирана
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в шутку напомнил о постоянной российской угрозе в ответ на ироничное сообщение американского предпринимателя, основателя SpaceX Илона Маска в соцсети Х (бывшая Twitter).
Маск опубликовал карту Ближнего Востока, на которой Иран окружен военными базами США с подписью: «Иран хочет войны. Посмотрите, как близко их страна подобралась к нашим военным базам». Американский миллиардер прокомментировал изображение сообщением «Oh the Irany» – «О, какая Ирания».
В ответ Медведев написал: «Именно так! Но ведь есть еще и русские, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте об этом!»
Медведев регулярно комментирует актуальную международную повестку в социальных сетях. Ранее 29 октября в своем Telegram-канале он предложил сравнить масштаб митингов в поддержку Палестины и проукраинские акции, опубликовав две фотографии – с многочисленного митинга в Стамбуле и одной из демонстраций в поддержку Киева, где запечатлены около десятка человек.