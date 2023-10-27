Маск хочет превратить X в цифровой банк и сайт для знакомств

Согласно плану Маска, Х в 2024 г. станет «полноценным» сайтом для знакомств, а также цифровым банком. В рамках собрания бизнесмен не раскрыл подробности своего плана, однако касательно знакомств он сказал, что наличие этой функции будет зависеть от спроса. Издание отмечает, что инициатива укладывается в планы Маска ввести больше платных функций, сами же приложения для знакомств обычно включают в себя платную подписку.