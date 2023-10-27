Маск хочет превратить X в цифровой банк и сайт для знакомств
Американский миллиардер Илон Маск хочет превратить принадлежащую ему социальную сеть X (Twitter) в цифровой банк и даже сайт для знакомств, такие функции могут появиться там в течение следующего года. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники, которые были на корпоративном собрании, где выступал Маск.
Согласно плану Маска, Х в 2024 г. станет «полноценным» сайтом для знакомств, а также цифровым банком. В рамках собрания бизнесмен не раскрыл подробности своего плана, однако касательно знакомств он сказал, что наличие этой функции будет зависеть от спроса. Издание отмечает, что инициатива укладывается в планы Маска ввести больше платных функций, сами же приложения для знакомств обычно включают в себя платную подписку.
«Он хочет, чтобы люди платили за все», – сказал собеседник издания, добавив, что Маск рассказал на встрече, что Х может обзавестись функциями цифрового банка уже в следующем году, хотят ли этого пользователи, или нет.
X все еще находится в процессе оформления необходимых лицензий для оказания банковских и финансовых услуг в каждом штате США. В настоящее время такие лицензии компания получила в девяти штатах.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Маск планирует превратить X в конкурента YouTube и LinkedIn, поскольку сейчас сотрудники компании занимаются новыми направлениями бизнеса в сфере видео и найма сотрудников. По информации агентства, у Маска также есть идеи по созданию службы новостей под названием XWire, которая могла бы конкурировать с PR Newswire компании Cision.
Маск закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 г. за $44 млрд. 24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».