Володин назвал «выстрелом себе в ногу» возможное изъятие Западом активов РФ
Запад признался, что хочет «своровать» российские активы, но такое решение станет для США и ЕС «выстрелом в ногу», поскольку ни одно государство и бизнес не будет вкладываться в страны, где есть риск изъятия средств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Политик сделал ряд выводов на фоне заявления министров иностранных дел стран G7 об отказе возвращать активы РФ, пока Москва не согласится выплатить компенсации Украине. По его мнению, Запад «хочет своровать» заблокированные резервы РФ.
Володин подчеркнул, что такие планы являются преступными и должны получить оценку международных структур и иностранных государств. По его словам, G7 «окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности», который лежал в основе правовой системы США и стран ЕС.
Кроме того, происходящее наносит ущерб международному праву, поскольку примеру США и их «шестерок» могут последовать другие страны, считает Володин. В то же время, продолжил он, у России появляются моральные и юридические основания для «действий в отношении активов стран G7».
Спикер Госдумы подчеркнул, что возможное решение Запада изъять российские активы не повлияет на экономику страны, поскольку «Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов». В заключение Володин призвал инвестировать в свою страну – Россию. По его словам, это самый надежный способ вложения средств. «И деньги будут целы, и совесть чище», – отметил он.
8 ноября страны G7 опубликовали заявление по итогам двухдневной встречи глав МИД стран объединения в Токио. В нем страны G7 подчеркнули, что Россия не получит заблокированные активы, пока не согласится выплатить компенсации Украине.
Ранее российские власти неоднократно называли заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что изъятие активов «повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется». Он добавил, что ответ России «вряд ли может быть зеркальными», но он будет соответствовать интересам страны.