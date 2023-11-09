Володин назвал «выстрелом себе в ногу» возможное изъятие Западом активов РФ

Спикер Госдумы подчеркнул, что возможное решение Запада изъять российские активы не повлияет на экономику страны, поскольку «Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов». В заключение Володин призвал инвестировать в свою страну – Россию. По его словам, это самый надежный способ вложения средств. «И деньги будут целы, и совесть чище», – отметил он.