Белый дом сообщил о работе двух гуманитарных коридоров в секторе Газа

«Два дня назад [в сектор Газа] въехали 96 грузовиков, вчера их было 106. <...> Мы нацелены на непрерывное прибытие не менее 150 грузовиков в день, это цель, к которой мы стремимся», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).