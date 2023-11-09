Белый дом сообщил о работе двух гуманитарных коридоров в секторе Газа
Два коридора открываются в секторе Газа, планируется прибытие до 150 грузовиков с гуманитарной помощью в день. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Два дня назад [в сектор Газа] въехали 96 грузовиков, вчера их было 106. <...> Мы нацелены на непрерывное прибытие не менее 150 грузовиков в день, это цель, к которой мы стремимся», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).
Отмечается, что Израиль с 9 ноября будет ежедневно проводить четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах анклава.
Говоря о гуманитарных коридорах Кирби отметил, что один из них открывался по четыре-пять часов каждый день в течение последних нескольких дней и «уже позволил многим тысячам людей добраться до более безопасных районов». «Второй маршрут по прибрежной дороге позволит еще тысячам людей добраться до более безопасных районов на юге [Газы]», – добавил он.
8 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила работу гуманитарного коридора для безопасного перемещения жителей сектора Газа с севера на юг анклава.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек.
27 октября, в один день с объявлением ЦАХАЛа о расширении операции в анклаве, Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.