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Лавров заявил, что Запад «обхаживает» Армению

Ведомости

Запад хочет поддерживать дружеские отношения с Арменией против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации», – сказал министр в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по ТАСС).

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При этом, по словам Лаврова, Москва не имеет предубеждений против партнеров Еревана. «Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами», – уточнил он.

В начале сентября, до начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, минобороны Армении анонсировало проведение маневров с американскими военными. Это произошло после отказа Еревана проводить запланированные на ее территории учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». 

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Председатель постоянной комиссии парламента республики по международным отношениям Саркис Ханданян заявлял, что военные учения Армении и США являются результатом углубления отношений двух стран. В Кремле же этот шаг вызвал настороженность.

Кроме того, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а 14 октября документ подписал президент республики Ваагн Хачатурян.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что ратификация Римского статута стала следствием того, что «ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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