Лавров заявил, что Запад «обхаживает» Армению

При этом, по словам Лаврова, Москва не имеет предубеждений против партнеров Еревана. «Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами», – уточнил он.