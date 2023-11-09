Лавров заявил, что Запад «обхаживает» Армению
Запад хочет поддерживать дружеские отношения с Арменией против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации», – сказал министр в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по ТАСС).
При этом, по словам Лаврова, Москва не имеет предубеждений против партнеров Еревана. «Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами», – уточнил он.
В начале сентября, до начала Азербайджаном «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, минобороны Армении анонсировало проведение маневров с американскими военными. Это произошло после отказа Еревана проводить запланированные на ее территории учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023».
Председатель постоянной комиссии парламента республики по международным отношениям Саркис Ханданян заявлял, что военные учения Армении и США являются результатом углубления отношений двух стран. В Кремле же этот шаг вызвал настороженность.
Кроме того, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а 14 октября документ подписал президент республики Ваагн Хачатурян.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что ратификация Римского статута стала следствием того, что «ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности».