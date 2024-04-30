Совбез ООН проведет запрошенное РФ заседание по ситуации в Боснии и Герцеговине
В Совете безопасности (СБ) ООН 30 апреля состоится запрошенное Россией заседание по ситуации в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, Москва отреагировала на письмо сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович «с описанием того беспредела, который творится в ее стране». Из-за действий Запада страна в нарушение Дейтонских соглашений и «стремления подорвать позиции боснийских сербов вплотную подошла к вооруженному противостоянию».
«Спичку в руках держит нынешний постпред Боснии при ООН (бошняк), который без положенного согласования внутри страны собрался продвигать крайне вредный и провокационный проект резолюции Генассамблеи ООН по событиям в Сребренице в 1995 г.», – написал российский постпред.
Россия в своем выступлении намерена дать происходящему «нелицеприятную» для западных коллег оценку. Заседание пройдет в 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по мск).
В интервью сербским СМИ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее прокомментировал объявленные дебаты по резолюции по Сребренице, запланированные на 2 мая на Генеральной ассамблее ООН. Он назвал лоббирование резолюции еще одним примером попытки Запада использовать тяжелое прошлое и чувства боснийских мусульман для оказания давления и подчинения боснийских сербов. Россия считает эту инициативу деструктивной и способной «вызвать взрыв» на Балканах, подчеркнул он.
Небензя также раскритиковал позицию Германии как одного из соавторов резолюции и деятельность немецкого Верховного представителя в Боснии Кристиана Шмидта, который «реализует немецкие интересы в стране».
В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом. Ранее руководство республики попросило РФ заблокировать резолюцию.