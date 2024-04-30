Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Совбез ООН проведет запрошенное РФ заседание по ситуации в Боснии и Герцеговине

Ведомости

В Совете безопасности (СБ) ООН 30 апреля состоится запрошенное Россией заседание по ситуации в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, Москва отреагировала на письмо сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович «с описанием того беспредела, который творится в ее стране». Из-за действий Запада страна в нарушение Дейтонских соглашений и «стремления подорвать позиции боснийских сербов вплотную подошла к вооруженному противостоянию».

«Спичку в руках держит нынешний постпред Боснии при ООН (бошняк), который без положенного согласования внутри страны собрался продвигать крайне вредный и провокационный проект резолюции Генассамблеи ООН по событиям в Сребренице в 1995 г.», – написал российский постпред.

Россия в своем выступлении намерена дать происходящему «нелицеприятную» для западных коллег оценку. Заседание пройдет в 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по мск). 

В интервью сербским СМИ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее прокомментировал объявленные дебаты по резолюции по Сребренице, запланированные на 2 мая на Генеральной ассамблее ООН. Он назвал лоббирование резолюции еще одним примером попытки Запада использовать тяжелое прошлое и чувства боснийских мусульман для оказания давления и подчинения боснийских сербов. Россия считает эту инициативу деструктивной и способной «вызвать взрыв» на Балканах, подчеркнул он.

Небензя также раскритиковал позицию Германии как одного из соавторов резолюции и деятельность немецкого Верховного представителя в Боснии Кристиана Шмидта, который «реализует немецкие интересы в стране». 

В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом. Ранее руководство республики попросило РФ заблокировать резолюцию.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных