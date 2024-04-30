Международный суд ООН не стал вводить меры из-за военных поставок ФРГ Израилю
Международный суд в Гааге отказался вводить меры против Германии из-за ее поставок оружия Израилю. С требованием прекратить поставки вооружений в суд ранее обратились власти Никарагуа, пишет Reuters.
Судьи 30 апреля вынесли решение не издавать чрезвычайные приказы о прекращении экспорта немецкого оружия в Израиль, добавив, что они «глубоко обеспокоены» происходящим в секторе Газа. Суд также не удовлетворил просьбу Германии о прекращении дела.
«Суд по-прежнему глубоко обеспокоен катастрофическими условиями жизни палестинцев в секторе Газа, в частности, ввиду длительного и повсеместного лишения еды и других предметов первой необходимости, которым они подвергаются», – сказал председатель суда Наваф Салам.
Германия поприветствовала решение Международного суда ООН в Гааге. «Мы являемся крупнейшим донором гуманитарной помощи для палестинского населения. Мы работаем над тем, чтобы эта помощь дошла до жителей Газы», – говорится в заявлении МИДа страны (цитата по ТАСС).
Никарагуа обвиняет Берлин в нарушении международного гуманитарного права и Конвенции о геноциде 1948 г. из-за его военных поставок Израилю, пишет Reuters. Никарагуа также заявила, что Германия прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), и потребовала отменить это решение.
В январе суд постановил, что Израиль мог нарушить конвенцию о геноциде во время нападения на сектор Газа. Окончательное решение по этому делу может быть вынесено лишь спустя годы, указывает агентство.
Израиль отвергает обвинения в геноциде. Израильская армия начала военную кампанию в Газе с целью уничтожить группировку «Хамас», которая атаковала южные районы страны 7 октября. В результате погибли около 1200 человек, а десятки граждан остаются в заложниках. По данным палестинской стороны, во время израильских ударов в секторе Газа было убито более 34 000 человек.