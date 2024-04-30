Международный суд ООН не стал вводить меры из-за военных поставок ФРГ Израилю

Израиль отвергает обвинения в геноциде. Израильская армия начала военную кампанию в Газе с целью уничтожить группировку «Хамас», которая атаковала южные районы страны 7 октября. В результате погибли около 1200 человек, а десятки граждан остаются в заложниках. По данным палестинской стороны, во время израильских ударов в секторе Газа было убито более 34 000 человек.