Генсек НАТО заявил о пошатнувшемся доверии Украины
Доверие Украины к НАТО пошатнулось из-за задержек в поставках оружия. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.
«Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие [Украины]», – сказал он.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы – $23,2 млрд – пойдут на пополнение арсенала США.
Принятие законопроекта затянулось на несколько месяце из-за возражений республиканцев в палате представителей.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.