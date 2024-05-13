Володин предложил не распространять мораторий на проверки «наливаек»

В конце января вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что продление моратория на внеплановые проверки на 2024 г. не означает, что компании могут не соблюдать обязательные требования. Правительство применяет риск-ориентированный подход в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, стартовавшей четыре года назад. По словам вице-премьера, по итогам 2023 г. года эффективность такой системы составила 90%, т. е. в 9 из 10 случаев проверок фиксировались нарушения.