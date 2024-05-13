Володин предложил не распространять мораторий на проверки «наливаек»
В отношении торговых сетей, продающих курительные смеси и вейпы, а также для так называемых «наливаек» необходимо провести корректировку в вопросе моратория на проверки бизнеса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания для рассмотрения кандидатур заместителей председателя в новом правительстве РФ.
По словам Володина, в Госдуме было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса. Но это касается жизни детей, это касается здоровья. Поэтому, наверное, в таких случаях надо все-таки корректировку делать», – отметил председатель Госдумы.
Володин также рассказал, что Госдумой были инициированы проверки «наливаек» в жилых зонах. По словам спикера парламента, депутаты столкнулись с тем, что эти заведения «защищают больше, чем какое-либо предприятие, производящее конкретный продукт бизнеса, или завод».
«Все-таки надо нам отделить – там, где речь идет о здоровье людей, там, где подакцизные товары, эти смеси, вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт. Если будете предложения вырабатывать, обязательно это надо учесть», – подчеркнул парламентарий.
В ноябре 2023 г. президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 г. – кроме объектов высокого риска.
В конце января вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что продление моратория на внеплановые проверки на 2024 г. не означает, что компании могут не соблюдать обязательные требования. Правительство применяет риск-ориентированный подход в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, стартовавшей четыре года назад. По словам вице-премьера, по итогам 2023 г. года эффективность такой системы составила 90%, т. е. в 9 из 10 случаев проверок фиксировались нарушения.