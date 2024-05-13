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Володин предложил не распространять мораторий на проверки «наливаек»

Ведомости

В отношении торговых сетей, продающих курительные смеси и вейпы, а также для так называемых «наливаек» необходимо провести корректировку в вопросе моратория на проверки бизнеса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания для рассмотрения кандидатур заместителей председателя в новом правительстве РФ.

По словам Володина, в Госдуме было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса. Но это касается жизни детей, это касается здоровья. Поэтому, наверное, в таких случаях надо все-таки корректировку делать», – отметил председатель Госдумы.

Володин также рассказал, что Госдумой были инициированы проверки «наливаек» в жилых зонах. По словам спикера парламента, депутаты столкнулись с тем, что эти заведения «защищают больше, чем какое-либо предприятие, производящее конкретный продукт бизнеса, или завод».

«Все-таки надо нам отделить – там, где речь идет о здоровье людей, там, где подакцизные товары, эти смеси, вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт. Если будете предложения вырабатывать, обязательно это надо учесть», – подчеркнул парламентарий.

В ноябре 2023 г. президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 г. – кроме объектов высокого риска.

В конце января вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что продление моратория на внеплановые проверки на 2024 г. не означает, что компании могут не соблюдать обязательные требования. Правительство применяет риск-ориентированный подход в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, стартовавшей четыре года назад. По словам вице-премьера, по итогам 2023 г. года эффективность такой системы составила 90%, т. е. в 9 из 10 случаев проверок фиксировались нарушения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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