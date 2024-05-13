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Сотрудник ООН убит в ходе боевых действий в секторе Газа

Ведомости

Сотрудник Организации Объединенных Наций (ООН) был убит возле европейской больницы в секторе Газа, пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, несколько работников ООН были ранены в ходе боевых действий в районе КПП «Рафах» в анклаве. Израильские службы безопасности выясняют обстоятельства произошедшего.

5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал военные действия в секторе Газа самым смертоносным из конфликтов для мирного населения и гуманитарных работников.

Генсек ООН уточнил, что около 196 работников гуманитарных организаций, в том числе более 175 сотрудников ООН, погибли. По его словам, большинство из них работали в БАПОР, остальные – во Всемирной организации здравоохранения и Всемирной продовольственной программе, организации «Врачи без границ» и Красном Полумесяце.

10 мая агентство Reuters сообщило, что ООН предупредила о возможности прекращения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через несколько дней – запасы продовольствия и топлива заканчиваются.

Агентство отмечает, что вооруженные силы Израиля перенесли наземную операцию в многолюдный Рафах, который является ключевым коридором для доставки гуманитарной помощи. Танки перекрыли главную дорогу, которая разделяет восточную и западную части Рафаха, тем самым окружив восточную часть города.

Как пишет агентство со ссылкой на местных жителей, взрывы, перестрелки и бои между армией обороны Израиля и «Хамасом» не прекращаются к востоку и северо-востоку от города. Израиль призвал мирных жителей покинуть восточную часть Рафаха. Он заявляет, что не сможет выиграть войну, не устранив боевиков «Хамаса», которые укрываются в Рафахе.

7 мая израильские военнослужащие установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Позже представители «Хамаса» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 35 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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