Глава оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» заявил о получении угроз
Глава прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка после нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо получил угрозы убийством. Об этом он рассказал на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Сегодня я подал заявление в Национальное агентство по борьбе с преступностью о том, что получил угрозы смертью. Они поступили в мой адрес, моей дочери и моей партнерше», – уточнил Шимечка.
По его словам, угроз было много и они поступили от конкретных людей. Лидер «Прогрессивной Словакии» заметил, что угрозы убийством также поступали в адрес уходящего президента Словакии Зузаны Чапутовой, других государственных и общественных деятелей. Шимечка призвал избегать насилия и обвинений, вызывающих раскол в обществе.
17 мая заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова рассказала газете Financial Times о росте агрессии и противостояния различных общественных групп в Европе из-за нежелания прислушаться к политическим оппонентам. Так она прокомментировала нападение на Фицо.
По ее мнению, в такой обстановке непримиримости к иным взглядам политики должны взять на себя ответственность за проведение общественных дебатов в умеренном ключе. Им следует отступить от агрессивных высказываний и проявлять сдержанность, когда речь заходит о политических оппонентах.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. Вице-премьер, министр охраны окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что она прошла хорошо, жизни Фицо ничто не угрожает. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное. 17 мая Фицо перенес еще одну операцию после покушения.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Нападавшего на премьер-министра задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо. Цинтула обвиняется в попытке умышленного убийства из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного лишения свободы.
25 октября 2023 г. Фицо, которого западные СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг. Он обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.