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Дальнобойщики перекрыли трассу на Украине из-за нового закона о мобилизации

Ведомости

Дальнобойщики перекрыли трассу Киев - Одесса, водители таким образом протестуют против нового закона о мобилизации на Украине, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети.

Водители вывели на дорогу десятки грузовиков, пишет издание. По данным «Униан», речь идет о сотнях фур. В нацполиции также сообщили «Суспільному», что автомобилисты собрались в Кировоградской и Одесской областях.

Водителей после вступления в силу закона о мобилизации могут призвать на военную службу при выезде с Украины, напоминают украинские СМИ. Под бронь большинство дальнобойщиков не попадает, из-за этого многие водители, по данным «Страна.ua», начали бросать транспорт и решили пока оставаться за границей.

11 апреля Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.

Граждане Украины пытаются покинуть пределы страны через транзитную дорогу в Одесской области, которая ведет в Молдавию, рассказал в начале мая представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, некоторые люди прячутся в «конструктивных особенностях» автомобилей, кто-то может оставить машину и попытаться попасть в Молдавию пешком.

8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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