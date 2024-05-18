Дальнобойщики перекрыли трассу на Украине из-за нового закона о мобилизации

Водителей после вступления в силу закона о мобилизации могут призвать на военную службу при выезде с Украины, напоминают украинские СМИ. Под бронь большинство дальнобойщиков не попадает, из-за этого многие водители, по данным «Страна.ua», начали бросать транспорт и решили пока оставаться за границей.