Дальнобойщики перекрыли трассу на Украине из-за нового закона о мобилизации
Дальнобойщики перекрыли трассу Киев - Одесса, водители таким образом протестуют против нового закона о мобилизации на Украине, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на соцсети.
Водители вывели на дорогу десятки грузовиков, пишет издание. По данным «Униан», речь идет о сотнях фур. В нацполиции также сообщили «Суспільному», что автомобилисты собрались в Кировоградской и Одесской областях.
Водителей после вступления в силу закона о мобилизации могут призвать на военную службу при выезде с Украины, напоминают украинские СМИ. Под бронь большинство дальнобойщиков не попадает, из-за этого многие водители, по данным «Страна.ua», начали бросать транспорт и решили пока оставаться за границей.
11 апреля Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.
Граждане Украины пытаются покинуть пределы страны через транзитную дорогу в Одесской области, которая ведет в Молдавию, рассказал в начале мая представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, некоторые люди прячутся в «конструктивных особенностях» автомобилей, кто-то может оставить машину и попытаться попасть в Молдавию пешком.
8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца.