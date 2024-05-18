Бербок назвала драматичным положение ВСУ в Харьковской области

13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. 16 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел заседание ставки в Харькове, по итогам которого дал ряд поручений. По его словам, ситуация в Харьковской области в целом контролируемая, «но направление остается крайне сложным», поэтому вооруженные силы страны будут его усиливать. Президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ в настоящий момент нет.