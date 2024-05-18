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Бербок назвала драматичным положение ВСУ в Харьковской области

Ведомости

Ситуация вокруг Харькова для украинских военных «весьма драматична», заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в кулуарах встречи глав МИД Совета Европы в Страсбурге. Об этом пишет Tagesschau.

Федеральный министр на фоне ситуации в Харьковской области призвала увеличить поставки Киеву оружия средней и большей дальности. Важно, по ее словам, «прервать пути снабжения» российских войск, поэтому Украине необходимы такие вооружения.

В мае в Харьковской области активизировались боевые действия. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 15 мая стало известно о переходе под контроль ВС РФ сел Глубокое и Лукьянцы, а 18 мая Минобороны заявило о взятии села Старица.

13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. 16 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел заседание ставки в Харькове, по итогам которого дал ряд поручений. По его словам, ситуация в Харьковской области в целом контролируемая, «но направление остается крайне сложным», поэтому вооруженные силы страны будут его усиливать. Президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ в настоящий момент нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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