Бербок назвала драматичным положение ВСУ в Харьковской области
Ситуация вокруг Харькова для украинских военных «весьма драматична», заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в кулуарах встречи глав МИД Совета Европы в Страсбурге. Об этом пишет Tagesschau.
Федеральный министр на фоне ситуации в Харьковской области призвала увеличить поставки Киеву оружия средней и большей дальности. Важно, по ее словам, «прервать пути снабжения» российских войск, поэтому Украине необходимы такие вооружения.
В мае в Харьковской области активизировались боевые действия. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки. 15 мая стало известно о переходе под контроль ВС РФ сел Глубокое и Лукьянцы, а 18 мая Минобороны заявило о взятии села Старица.
13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. 16 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел заседание ставки в Харькове, по итогам которого дал ряд поручений. По его словам, ситуация в Харьковской области в целом контролируемая, «но направление остается крайне сложным», поэтому вооруженные силы страны будут его усиливать. Президент России Владимир Путин говорил, что планов по взятию Харькова у РФ в настоящий момент нет.