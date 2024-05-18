Шольц назвал проведение операции в Рафахе безответственным
Проводить полномасштабную операцию в городе Рафах в секторе Газа, где миллионы беженцев нашли убежище и остаются без защиты, безответственно. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет портал Zeit Online.
По словам канцлера Германии, операция в Рафахе не может закончиться хорошо.
Шольц также призвал оказать дополнительную помощь населению сектора Газа. В анклав в день должно доставляться минимум 500 грузовиков с гуманитарной помощью.
«Тот, кто ведет войну, также несет ответственность за человечество и гражданское население, которое становится жертвой войны», – подчеркнул канцлер ФРГ.
18 мая телерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на источники, что переговоры об обмене пленными между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» приостановлены из-за разногласий сторон.
Главным условием посредников Египта и Катара стало окончание военных действий в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Позиции сторон расходятся в отношении термина «конец войны» и требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать группировка.
Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь. Ранее США выступали против операции, если не будет обеспечена безопасность гражданского населения.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.