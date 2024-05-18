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Шольц назвал проведение операции в Рафахе безответственным

Ведомости

Проводить полномасштабную операцию в городе Рафах в секторе Газа, где миллионы беженцев нашли убежище и остаются без защиты, безответственно. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет портал Zeit Online.

По словам канцлера Германии, операция в Рафахе не может закончиться хорошо.

Шольц также призвал оказать дополнительную помощь населению сектора Газа. В анклав в день должно доставляться минимум 500 грузовиков с гуманитарной помощью.

«Тот, кто ведет войну, также несет ответственность за человечество и гражданское население, которое становится жертвой войны», – подчеркнул канцлер ФРГ.

18 мая телерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на источники, что переговоры об обмене пленными между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» приостановлены из-за разногласий сторон.

Главным условием посредников Египта и Катара стало окончание военных действий в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. Позиции сторон расходятся в отношении термина «конец войны» и требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать группировка.

Решение о продолжении операции в палестинском городе Рафах с целью освобождения заложников и давления на группировку «Хамас» военный кабинет Израиля принял 6 мая. Утром того же дня власти еврейского государства призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь. Ранее США выступали против операции, если не будет обеспечена безопасность гражданского населения.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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