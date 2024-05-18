Гутерриш: войну на Ближнем Востоке остановит только создание Палестины

Резолюция расширяет полномочия Палестины в Генассамблее ООН: документ предоставляет палестинцам право выступать на заседаниях организации, и не только по ближневосточным вопросам, работать в главных комитетах Ассамблеи, вносить предложения и поправки в документы. Кроме того, Палестина сможет принимать участие в международных конференциях под эгидой ООН, но без права голоса. Эти положения вступят в силу 10 сентября 2024 г.