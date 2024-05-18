Гутерриш: войну на Ближнем Востоке остановит только создание Палестины
Только создание Палестинского государства остановит военные действия между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсети X.
«Война в Газе – это открытая рана, которая угрожает заразить весь регион», – подчеркнул Гутерриш.
По словам генсека ООН, единственным, что положит конец циклу насилия и нестабильности на Ближнем Востоке, является решение о создании двух государств, когда Израиль и Палестина живут рядом в мире и безопасности. При этом Иерусалим был бы столицей обоих государств.
15 мая канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что страна отвергает резолюцию Генассамблеи ООН с рекомендацией принять Палестину в качестве постоянного члена организации.
Правительство отклонило решение Генассамблеи ООН по Палестине, а также заявило, что решение ООН не меняет статуса спорных территорий, не предоставляет никаких прав и не умаляет прав Израиля и его народа. Кроме того, отмечается, что решение Генассамблеи не станет основой для будущих переговоров и не поспособствует мирному урегулированию конфликта.
10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию о соответствии Палестины критериям членства. Резолюция рекомендует Совету Безопасности ООН принять Палестину в организацию. «За» проголосовали 143 государства, против – девять, 25 стран воздержались.
Резолюция расширяет полномочия Палестины в Генассамблее ООН: документ предоставляет палестинцам право выступать на заседаниях организации, и не только по ближневосточным вопросам, работать в главных комитетах Ассамблеи, вносить предложения и поправки в документы. Кроме того, Палестина сможет принимать участие в международных конференциях под эгидой ООН, но без права голоса. Эти положения вступят в силу 10 сентября 2024 г.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.