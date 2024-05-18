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Гутерриш: войну на Ближнем Востоке остановит только создание Палестины

Ведомости

Только создание Палестинского государства остановит военные действия между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в соцсети X.

«Война в Газе – это открытая рана, которая угрожает заразить весь регион», – подчеркнул Гутерриш.

По словам генсека ООН, единственным, что положит конец циклу насилия и нестабильности на Ближнем Востоке, является решение о создании двух государств, когда Израиль и Палестина живут рядом в мире и безопасности. При этом Иерусалим был бы столицей обоих государств.

15 мая канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что страна отвергает резолюцию Генассамблеи ООН с рекомендацией принять Палестину в качестве постоянного члена организации.

Правительство отклонило решение Генассамблеи ООН по Палестине, а также заявило, что решение ООН не меняет статуса спорных территорий, не предоставляет никаких прав и не умаляет прав Израиля и его народа. Кроме того, отмечается, что решение Генассамблеи не станет основой для будущих переговоров и не поспособствует мирному урегулированию конфликта.

10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию о соответствии Палестины критериям членства. Резолюция рекомендует Совету Безопасности ООН принять Палестину в организацию. «За» проголосовали 143 государства, против – девять, 25 стран воздержались.

Резолюция расширяет полномочия Палестины в Генассамблее ООН: документ предоставляет палестинцам право выступать на заседаниях организации, и не только по ближневосточным вопросам, работать в главных комитетах Ассамблеи, вносить предложения и поправки в документы. Кроме того, Палестина сможет принимать участие в международных конференциях под эгидой ООН, но без права голоса. Эти положения вступят в силу 10 сентября 2024 г.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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