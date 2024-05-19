Великобритания видит прямую угрозу Западу от союза России и Китая
Растущий альянс между Россией и Китаем представляет угрозу для западных стран. Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс в интервью Sky News.
«Если мы дорожим своей свободой и демократией, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются», – добавил он.
Шаппс также сказал, что европейские страны должны оказывать больше помощи Украине.
«Мы находимся в состоянии экзистенциальной битвы за то, как мы управляем мировым порядком», – сказал он.
18 мая в Белом доме заявили об обеспокоеннности укреплением связей России и Китая. Там считают, что два государства хотят бросить вызов «международному порядку».
Президент России Владимир Путин 17 мая завершил государственный визит в Китай. Поездка проходила 16-17 мая, в ходе нее российский президент посетил Пекин и Харбин. Китай стал первой страной, которую посетил Путин после вступления в должность президента на новый срок. В марте 2023 г. с государственным визитом в России был председатель КНР Си – это также была его первая международная поездка после переизбрания.