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Великобритания видит прямую угрозу Западу от союза России и Китая

Ведомости

Растущий альянс между Россией и Китаем представляет угрозу для западных стран. Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс в интервью Sky News.

 «Если мы дорожим своей свободой и демократией, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются», – добавил он.

Шаппс также сказал, что европейские страны должны оказывать больше помощи Украине.

«Мы находимся в состоянии экзистенциальной битвы за то, как мы управляем мировым порядком», – сказал он.

18 мая в Белом доме заявили об обеспокоеннности укреплением связей России и Китая. Там считают, что два государства хотят бросить вызов «международному порядку». 

Президент России Владимир Путин 17 мая завершил государственный визит в Китай. Поездка проходила 16-17 мая, в ходе нее российский президент посетил Пекин и Харбин. Китай стал первой страной, которую посетил Путин после вступления в должность президента на новый срок. В марте 2023 г. с государственным визитом в России был председатель КНР Си – это также была его первая международная поездка после переизбрания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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