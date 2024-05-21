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Министр финансов США призвала банки Германии соблюдать санкции против РФ

Ведомости

Министр финансов США Джанет Йеллен потребовала от руководителей банков ФРГ активизировать усилия по соблюдению санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Йеллен рекомендовала руководителям финансовых организаций Германии прекратить попытки обойти санкции в отношении РФ, «чтобы самим избежать потенциальных санкций, которые перекроют доступ к доллару».

По словам Йеллен, вторичные санкции к банкам, оказывающим помощь России, якобы «помогли сорвать» попытки РФ закупить товары, необходимые для продолжения спецоперации. Глава минфина выразила мнение, что Россия пытается получить необходимые ей товары из «стран с развитой экономикой, таких как Германия и США».

«Мы должны сохранять бдительность, чтобы не допустить возможности Кремля снабжать свою оборонно-промышленную базу и получить для этого доступ к нашим финансовым системам», – цитирует Йеллен агентство.

1 мая сообщалось, что австрийские власти предостерегли Raiffeisen Bank International (RBI) от сделки по покупке доли в строительном концерне Strabag в связи с санкциями против российского бизнесмена Олега Дерипаски. По данным Reuters, RBI планировал купить долю в строительной группе Strabag за 1,5 млрд евро. Отказаться от сделки призывали Центробанк Австрии и австрийские чиновники. Кроме того, по словам источников агентства, RBI предупредили и США. В итоге RBI отказался от сделки.

После начала боевых действий на Украине RBI заявляет о планах снизить свое присутствие в России. В марте 2023 г. группа сообщила, что прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или же вывод актива из состава группы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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