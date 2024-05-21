Министр финансов США призвала банки Германии соблюдать санкции против РФ

1 мая сообщалось, что австрийские власти предостерегли Raiffeisen Bank International (RBI) от сделки по покупке доли в строительном концерне Strabag в связи с санкциями против российского бизнесмена Олега Дерипаски. По данным Reuters, RBI планировал купить долю в строительной группе Strabag за 1,5 млрд евро. Отказаться от сделки призывали Центробанк Австрии и австрийские чиновники. Кроме того, по словам источников агентства, RBI предупредили и США. В итоге RBI отказался от сделки.