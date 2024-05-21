Министр финансов США призвала банки Германии соблюдать санкции против РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен потребовала от руководителей банков ФРГ активизировать усилия по соблюдению санкций против России. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Йеллен рекомендовала руководителям финансовых организаций Германии прекратить попытки обойти санкции в отношении РФ, «чтобы самим избежать потенциальных санкций, которые перекроют доступ к доллару».
По словам Йеллен, вторичные санкции к банкам, оказывающим помощь России, якобы «помогли сорвать» попытки РФ закупить товары, необходимые для продолжения спецоперации. Глава минфина выразила мнение, что Россия пытается получить необходимые ей товары из «стран с развитой экономикой, таких как Германия и США».
«Мы должны сохранять бдительность, чтобы не допустить возможности Кремля снабжать свою оборонно-промышленную базу и получить для этого доступ к нашим финансовым системам», – цитирует Йеллен агентство.
1 мая сообщалось, что австрийские власти предостерегли Raiffeisen Bank International (RBI) от сделки по покупке доли в строительном концерне Strabag в связи с санкциями против российского бизнесмена Олега Дерипаски. По данным Reuters, RBI планировал купить долю в строительной группе Strabag за 1,5 млрд евро. Отказаться от сделки призывали Центробанк Австрии и австрийские чиновники. Кроме того, по словам источников агентства, RBI предупредили и США. В итоге RBI отказался от сделки.
После начала боевых действий на Украине RBI заявляет о планах снизить свое присутствие в России. В марте 2023 г. группа сообщила, что прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или же вывод актива из состава группы.