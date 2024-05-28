Путин: польские военные не уйдут с Украины, если зайдут на ее территорию

По его словам, власти Польши утверждают, что готовы направить военных на Украину. Россия слышала польскую речь, наемники республики уже находятся на украинской территории. При этом, если контингенты европейских стран зайдут на Украину вместе с поляками, они уйдут, а польские военные останутся, заметил глава государства.