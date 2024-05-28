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Путин: польские военные не уйдут с Украины, если зайдут на ее территорию

Ведомости

Польские военнослужащие не уйдут с территории Украины, если власти Польши направят в страну свой контингент, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте.

По его словам, власти Польши утверждают, что готовы направить военных на Украину. Россия слышала польскую речь, наемники республики уже находятся на украинской территории. При этом, если контингенты европейских стран зайдут на Украину вместе с поляками, они уйдут, а польские военные останутся, заметил глава государства.

«Это очевидная вещь, для меня, во всяком случае, точно», – подчеркнул Путин.

28 мая президент России предупредил, что западные военные на территории Украины будут в зоне поражения Вооруженных сил РФ.

Путин отметил, что Россия знает, что на территории Украины есть западные наемники, в этом нет ничего нового.

В этот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что республика не исключает возможность отправки своих войск на Украину.

26 мая представители стран Балтии и Польши предупредили Германию, что введут своих военнослужащих на территорию Украины в случае серьезных успехов России на передовой. Der Spiegel отмечал, что в таком случае НАТО станет стороной конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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