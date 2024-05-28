Путин: польские военные не уйдут с Украины, если зайдут на ее территорию
Польские военнослужащие не уйдут с территории Украины, если власти Польши направят в страну свой контингент, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте.
По его словам, власти Польши утверждают, что готовы направить военных на Украину. Россия слышала польскую речь, наемники республики уже находятся на украинской территории. При этом, если контингенты европейских стран зайдут на Украину вместе с поляками, они уйдут, а польские военные останутся, заметил глава государства.
«Это очевидная вещь, для меня, во всяком случае, точно», – подчеркнул Путин.
28 мая президент России предупредил, что западные военные на территории Украины будут в зоне поражения Вооруженных сил РФ.
Путин отметил, что Россия знает, что на территории Украины есть западные наемники, в этом нет ничего нового.
В этот же день министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что республика не исключает возможность отправки своих войск на Украину.
26 мая представители стран Балтии и Польши предупредили Германию, что введут своих военнослужащих на территорию Украины в случае серьезных успехов России на передовой. Der Spiegel отмечал, что в таком случае НАТО станет стороной конфликта.