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Суд Евросоюза отказал ВЭБу в снятии санкций

Ведомости

Суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге отклонил иск госкорпорации ВЭБ.РФ, которая оспаривала санкции. Об этом сообщается на сайте суда. Первым на решение обратил внимание Telegram-канал The Sanctions Law.

Согласно документу, ВЭБ.РФ должна оплатить помимо собственных расходов траты, понесенные Советом ЕС.

ВЭБ попал под блокирующие санкции Евросоюза 23 февраля 2022 г. Министерство финансов США тогда отмечало, что госкорпорация является государственным учреждением, которое играет особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики. ВЭБ.РФ также обслуживал государственный долг, финансировал экспорт, инвестиционные и инфраструктурные проекты.

В марте 2022 г. Евросоюз принял решение отключить ВЭБ.РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Госкорпорация в суде ЕС оспорила санкции и отключение себя от SWIFT и аналогов. ВЭБ.РФ требовала аннулировать решение о внесении компании в санкционный список и обязать Совет ЕС оплатить расходы в связи с судебным процессом. Слушания по этому делу прошли в январе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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