Суд Евросоюза отказал ВЭБу в снятии санкций

В марте 2022 г. Евросоюз принял решение отключить ВЭБ.РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Госкорпорация в суде ЕС оспорила санкции и отключение себя от SWIFT и аналогов. ВЭБ.РФ требовала аннулировать решение о внесении компании в санкционный список и обязать Совет ЕС оплатить расходы в связи с судебным процессом. Слушания по этому делу прошли в январе.