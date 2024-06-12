Суд Евросоюза отказал ВЭБу в снятии санкций
Суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге отклонил иск госкорпорации ВЭБ.РФ, которая оспаривала санкции. Об этом сообщается на сайте суда. Первым на решение обратил внимание Telegram-канал The Sanctions Law.
Согласно документу, ВЭБ.РФ должна оплатить помимо собственных расходов траты, понесенные Советом ЕС.
ВЭБ попал под блокирующие санкции Евросоюза 23 февраля 2022 г. Министерство финансов США тогда отмечало, что госкорпорация является государственным учреждением, которое играет особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики. ВЭБ.РФ также обслуживал государственный долг, финансировал экспорт, инвестиционные и инфраструктурные проекты.
В марте 2022 г. Евросоюз принял решение отключить ВЭБ.РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Госкорпорация в суде ЕС оспорила санкции и отключение себя от SWIFT и аналогов. ВЭБ.РФ требовала аннулировать решение о внесении компании в санкционный список и обязать Совет ЕС оплатить расходы в связи с судебным процессом. Слушания по этому делу прошли в январе.