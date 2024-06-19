Скотт Риттер назвал Макрона «миниатюрным Наполеоном»

27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. В минобороны Франции в тот же день заявили, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается. 6 июня Макрон заявил, что Франция планирует обучить 4500 украинских военных и обеспечить их оружием и боеприпасами. При этом он отметил, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине, об отправке которых он говорил ранее.