Скотт Риттер назвал Макрона «миниатюрным Наполеоном»
Президент Франции Эммануэль Макрон является «современным миниатюрным Наполеоном» из-за его стремления вмешаться в конфликт на Украине напрямую, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью Press TV.
Говоря о возможной отправке французских военных инструкторов на Украину, о которой ранее говорил Макрон, Риттер подчеркнул, что Франция не находиться в состоянии войны с Россией, и чтобы направить армию в зону боевых действий президенту республики потребуется поддержка парламента. Однако после внеочередных парламентских выборов у Макрона с этим, скорее всего, возникнут сложности, поскольку его партия показала очень слабый результат во время выборов в Европарламент.
«Я думаю, что жители Франции примут правильное решение и не будет поддерживать наполеоновские амбиции этого современного миниатюрного Наполеона, наоборот, они захотят вернуть Францию на более рациональный [путь]», – сказал он.
Риттер добавил, что Европе будет крайне сложно выпутаться из ситуации, которую Запад создал на Украине. «Но выход есть, для этого Европе нужно поставить на паузу политику, направленную на нагнетание [обстановки], а затем начать действовать в обратном направлении. И я думаю, что мы уже наблюдаем начало этого процесса», – пояснил он.
9 июня Макрон объявил о роспуске национального собрания и досрочных парламентских выборах. Он принял такое решение после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.
Внеочередные парламентские выборы во Франции пройдут 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).
27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. В минобороны Франции в тот же день заявили, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается. 6 июня Макрон заявил, что Франция планирует обучить 4500 украинских военных и обеспечить их оружием и боеприпасами. При этом он отметил, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине, об отправке которых он говорил ранее.
Комментируя намерение Франции направить военных инструкторов на Украину, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон все больше и больше декларирует готовность принять прямое участие в украинском конфликте, и что его заявления нагнетают напряженность.