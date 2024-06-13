Рейтинг доверия Макрону упал до самого низкого уровня за последние пять лет

11 мая радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщала, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки, если на парламентских выборах победят крайне правые. Елисейский дворец опроверг эту информацию. В этот же день французский президент заявил, что не намерен уходить в отставку вне зависимости от результатов внеочередных парламентских выборов.