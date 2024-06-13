Рейтинг доверия Макрону упал до самого низкого уровня за последние пять лет
В июне рейтинг доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону упал на пять пунктов – до 24%, что стало самым низким значением с начала его второго срока на посту главы республики. Об этом сообщает парижская газета Les Echos со ссылкой на исследование Elabe.
«Только в разгар кризиса «желтых жилетов» во время его [Макрона] первого президентского срока его рейтинг доверия был ниже, составив 23% в декабре 2018 г.», – говорится в материале.
9 июня Макрон принял решение распустить национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Он объявил об этом после обнародования предварительных результатов выборов в Европарламент. По их итогам правопопулистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов. Она обогнала коалицию Макрона, которая набрала 14,6%.
11 мая радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщала, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки, если на парламентских выборах победят крайне правые. Елисейский дворец опроверг эту информацию. В этот же день французский президент заявил, что не намерен уходить в отставку вне зависимости от результатов внеочередных парламентских выборов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не считает возможным комментировать вопрос об отставке Макрона до выборов в парламент страны. По его словам, партия французского лидера «стремительно теряет свои позиции»: этот факт может говорить «о том, что французам что-то не нравится».