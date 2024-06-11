Макрон пообещал не уходить в отставку при любом исходе парламентских выборов

11 мая радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщала, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки в случае, если на парламентских выборах победят крайне правые. Отмечалось, что «сценарий крайних мер» Макрон обсуждал со своим окружением в течение последних недель. При этом данный вариант для него не является предпочтительным. Затем Елисейский дворец опроверг эту информацию.