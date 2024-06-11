Макрон пообещал не уходить в отставку при любом исходе парламентских выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу Le Figaro.
«Не национальное собрание пишет конституцию, и это не в ее духе. Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
11 мая радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщала, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки в случае, если на парламентских выборах победят крайне правые. Отмечалось, что «сценарий крайних мер» Макрон обсуждал со своим окружением в течение последних недель. При этом данный вариант для него не является предпочтительным. Затем Елисейский дворец опроверг эту информацию.
В Кремле отказались оценивать возможность отставки Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что партия президента Франции «стремительно теряет свои позиции», что может говорить «о том, что французам что-то не нравится». Представитель Кремля добавил, что нужно дождаться парламентских выборов во Франции.
9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Это произошло после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент. По их итогам правопопулистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов. Она обогнала коалицию Макрона, которая набрала 14,6%.