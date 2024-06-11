Елисейский дворец опроверг информацию о возможности отставки Макрона

11 июня радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщила, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки в случае, если на парламентских выборах победят крайне правые. Собеседник утверждал, что глава государства якобы «готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока». По данным радиостанции, Макрон обсуждал такие крайние меры со своим окружением в течение последних недель.