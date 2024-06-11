Елисейский дворец опроверг информацию о возможности отставки Макрона
Елисейский дворец отверг сообщения о возможности отставки президента Франции Эммануэля Макрона в случае победы крайне правых на парламентских выборах. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
«Утром во вторник Елисейский дворец категорически отверг любые намерения отставки главы государства», – сказано в сообщении.
11 июня радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник сообщила, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки в случае, если на парламентских выборах победят крайне правые. Собеседник утверждал, что глава государства якобы «готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока». По данным радиостанции, Макрон обсуждал такие крайние меры со своим окружением в течение последних недель.
В Кремле отказались оценивать возможность отставки Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что партия президента Франции «стремительно теряет свои позиции», что может говорить «о том, что французам что-то не нравится». Представитель Кремля добавил, что нужно дождаться парламентских выборов во Франции.
9 июня Макрон принял решение распустить национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Это произошло после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент. По их итогам правопопулистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов. Она обогнала коалицию Макрона, которая набрала 14,6%.