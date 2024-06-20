Рогозин: Украина может готовить новое контрнаступление
Украина может готовить новое контрнаступление, о чем говорит минирование запорожских и херсонских дорог и удар по электроподстанции в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
По его словам, наблюдается активность украинских подразделений на днепровских островах и в районе Крынок. ВСУ пытаются наносить удары по системе противовоздушной обороны (ПВО) и аэродромам в Крыму.
«Все это говорит о подготовке к реализации замысла украинского генштаба на очередной реванш, чтобы пробиться через Херсонский и Запорожский фронты к Крымскому полуострову. То есть на участке от херсонских островов до запорожской Васильевки», – пишет Рогозин.
24 мая Bloomberg со ссылкой на представителей украинской армии сообщило, что ВСУ планируют контрнаступление в Харьковской области. Официальный представитель генштаба Украины Игорь Прохоренко заявил, что Россия накапливает войска вдоль границы с соседней Сумской областью, но охрана в этих местах усилена и украинские военные не допустят «просчетов».
20 февраля занимавший тогда должность министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ только в ходе провалившегося контрнаступления в 2023 г. составили свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.