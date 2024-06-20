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Рогозин: Украина может готовить новое контрнаступление

Ведомости

Украина может готовить новое контрнаступление, о чем говорит минирование запорожских и херсонских дорог и удар по электроподстанции в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

По его словам, наблюдается активность украинских подразделений на днепровских островах и в районе Крынок. ВСУ пытаются наносить удары по системе противовоздушной обороны (ПВО) и аэродромам в Крыму.

«Все это говорит о подготовке к реализации замысла украинского генштаба на очередной реванш, чтобы пробиться через Херсонский и Запорожский фронты к Крымскому полуострову. То есть на участке от херсонских островов до запорожской Васильевки», – пишет Рогозин.

24 мая Bloomberg со ссылкой на представителей украинской армии сообщило, что ВСУ планируют контрнаступление в Харьковской области. Официальный представитель генштаба Украины Игорь Прохоренко заявил, что Россия накапливает войска вдоль границы с соседней Сумской областью, но охрана в этих местах усилена и украинские военные не допустят «просчетов».

20 февраля занимавший тогда должность министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ только в ходе провалившегося контрнаступления в 2023 г. составили свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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