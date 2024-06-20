Рогозин: Украина может готовить новое контрнаступление

«Все это говорит о подготовке к реализации замысла украинского генштаба на очередной реванш, чтобы пробиться через Херсонский и Запорожский фронты к Крымскому полуострову. То есть на участке от херсонских островов до запорожской Васильевки», – пишет Рогозин.