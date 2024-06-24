Песков переадресовал Минобороны вопрос об американском дроне над Черным морем

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину.