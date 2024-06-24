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Финляндия открыла для движения Сайменский канал

Ведомости

Финляндия открыла для движения Сайменский канал с 24 июня, сообщается на сайте министерства транспорта и коммуникаций страны.

«Комиссары Сайменского канала приняли решение, что сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 г. и завершится 31 декабря 2024 г.», – сказано в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что решение об открытии канала позволяет грузовым и пассажирским судам ходить по каналу. При этом на движение по нему распространяются санкции Евросоюза (ЕС) и решения правительства страны.

В апреле в Финляндии приняли решение об ограничении движения для прогулочных судов по Сайменскому каналу. Мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией. В начале июня Yle со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена сообщило, что на данный момент ситуация с безопасностью границы стабильна.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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