Финляндия открыла для движения Сайменский канал
Финляндия открыла для движения Сайменский канал с 24 июня, сообщается на сайте министерства транспорта и коммуникаций страны.
«Комиссары Сайменского канала приняли решение, что сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 г. и завершится 31 декабря 2024 г.», – сказано в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что решение об открытии канала позволяет грузовым и пассажирским судам ходить по каналу. При этом на движение по нему распространяются санкции Евросоюза (ЕС) и решения правительства страны.
В апреле в Финляндии приняли решение об ограничении движения для прогулочных судов по Сайменскому каналу. Мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией. В начале июня Yle со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена сообщило, что на данный момент ситуация с безопасностью границы стабильна.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.