Финляндия открыла для движения Сайменский канал

В апреле в Финляндии приняли решение об ограничении движения для прогулочных судов по Сайменскому каналу. Мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией. В начале июня Yle со ссылкой на главу офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянена сообщило, что на данный момент ситуация с безопасностью границы стабильна.