Песков: Европа трещит по швам из-за действий США

11 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал планы США по размещению дальнобойных ракет в Германии элементом запугивания. В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение о размещении ракет – это попытка спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.