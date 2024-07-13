Песков: Европа трещит по швам из-за действий США
Европа в настоящее время трещит по швам на фоне сложившейся ситуации, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Европа сейчас трещит по швам. Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно», – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия всегда отвечала на размещение американских дальнобойных ракет в Европе. По его словам, Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле российских ракет, Россия – в прицеле американских ракет, которые находятся в Европе.
«Мы уже все это проходили, это все уже было», – отметил Песков.
Он уточнил, что у Москвы хватает потенциала для сдерживания этих ракет. Но потенциальной жертвой являются столицы европейских государств.
О намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Белый дом заявил 10 июля. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
11 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал планы США по размещению дальнобойных ракет в Германии элементом запугивания. В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение о размещении ракет – это попытка спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.
Ситуацию также прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, если США разместят в Германии гиперзвуковые ракеты, ответ России будет жестким и адекватным.