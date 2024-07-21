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Володин встретился в Гаване с президентом Кубы

Ведомости

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возглавил делегацию нижней палаты во время визита на Кубу, он провел встречу с главой республики, сообщила пресс-служба Госдумы. 

Володин встретился в Гаване с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Руководство республики и российский президент Владимир Путин делают многое для развития отношений двух стран, отметил спикер Госдумы. 

«Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия – оно у нас на высочайшем уровне», – сказал Володин. 

Он пояснил, что речь идет о реализации проектов в сфере туризма, а также в вопросе поставок ресурсов. Сейчас РФ занимает второе место по турпотоку на островное государство, добавил Володин.

Отношения между парламентами двух стран, как отметил кубинский президент, продолжают укрепляться. Он поблагодарил депутатов за поддержку Кубы и усилия для прекращения экономической, торговой и финансовой блокады республики со стороны США. Володин в июле говорил, что Штаты нанесли экономике Кубы ущерб на $160 млрд после введения санкций и включения страны в список государств – спонсоров терроризма.

За первые шесть месяцев этого года туристический поток из России на Кубу увеличился на 67% (до 113 000 человек) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника по туризму посольства республики в РФ Кристину Леон Изнага. В прошлом году Кубу посетило 184 819 граждан России, показатель превысил уровень 2022 г. в 3,4 раза. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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