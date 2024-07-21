Володин встретился в Гаване с президентом Кубы

За первые шесть месяцев этого года туристический поток из России на Кубу увеличился на 67% (до 113 000 человек) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника по туризму посольства республики в РФ Кристину Леон Изнага. В прошлом году Кубу посетило 184 819 граждан России, показатель превысил уровень 2022 г. в 3,4 раза.