Володин встретился в Гаване с президентом Кубы
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возглавил делегацию нижней палаты во время визита на Кубу, он провел встречу с главой республики, сообщила пресс-служба Госдумы.
Володин встретился в Гаване с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Руководство республики и российский президент Владимир Путин делают многое для развития отношений двух стран, отметил спикер Госдумы.
«Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия – оно у нас на высочайшем уровне», – сказал Володин.
Он пояснил, что речь идет о реализации проектов в сфере туризма, а также в вопросе поставок ресурсов. Сейчас РФ занимает второе место по турпотоку на островное государство, добавил Володин.
Отношения между парламентами двух стран, как отметил кубинский президент, продолжают укрепляться. Он поблагодарил депутатов за поддержку Кубы и усилия для прекращения экономической, торговой и финансовой блокады республики со стороны США. Володин в июле говорил, что Штаты нанесли экономике Кубы ущерб на $160 млрд после введения санкций и включения страны в список государств – спонсоров терроризма.
За первые шесть месяцев этого года туристический поток из России на Кубу увеличился на 67% (до 113 000 человек) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника по туризму посольства республики в РФ Кристину Леон Изнага. В прошлом году Кубу посетило 184 819 граждан России, показатель превысил уровень 2022 г. в 3,4 раза.