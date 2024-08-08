ЕС продолжит поддерживать Киев, несмотря на атаки ВСУ по российским регионам

«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 г.: это полная поддержка Украины и ее военных усилий. <…> Право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории», – ответил Стано на вопрос, изменят ли украинские удары по территории России позицию ЕС.