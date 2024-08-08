ЕС продолжит поддерживать Киев, несмотря на атаки ВСУ по российским регионам
Вооруженные атаки украинских военных на российские регионы не повлияют на поддержку Киева Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.
«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 г.: это полная поддержка Украины и ее военных усилий. <…> Право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории», – ответил Стано на вопрос, изменят ли украинские удары по территории России позицию ЕС.
7 августа официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить вооруженные атаки украинской армии на Россию. В качестве примеров она привела удары по населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской и Курской областей. В частности, массированный обстрел Курской области продолжается уже третий день. По информации Минобороны РФ, украинские военные пытаются прорваться вглубь территории РФ. На данный момент известно о пяти погибших жителях региона и десятках раненых.