Ушаков обсудил с вице-премьером Сербии вопросы двустороннего сотрудничества

10 августа в Белграде прошли акции протеста против добычи в стране лития. Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич указал, что демонстрации были организованы по сценарию цветных революций. По его оценкам, в них приняло участие до 27 000 человек. По данным НПО Archive of Public Gatherings, которые привел Bloomberg, в протестах могли участвовать до 40 000 человек.