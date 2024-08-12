Ушаков обсудил с вице-премьером Сербии вопросы двустороннего сотрудничества
Помощник президента России Юрий Ушаков встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, передает ТАСС.
В ходе встречи политики обсудили вопросы, связанные с развитием двухстороннего сотрудничества.
10 августа в Белграде прошли акции протеста против добычи в стране лития. Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич указал, что демонстрации были организованы по сценарию цветных революций. По его оценкам, в них приняло участие до 27 000 человек. По данным НПО Archive of Public Gatherings, которые привел Bloomberg, в протестах могли участвовать до 40 000 человек.
О готовящихся массовых беспорядках с целью государственного переворота говорил 9 августа президент Сербии Александр Вучич. По его словам, информацию об этом Белград получил по официальным каналам от России. Вучич добавил, что подобные попытки тщетны, поскольку Сербия «неустанно движется вперед и ничто ее не остановит». Ранее о попытках «определенных злонамеренных сил расшатать внутриполитическую ситуацию» в Сербии заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.