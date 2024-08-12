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Ушаков обсудил с вице-премьером Сербии вопросы двустороннего сотрудничества

Ведомости

Помощник президента России Юрий Ушаков встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным, передает ТАСС.

В ходе встречи политики обсудили вопросы, связанные с развитием двухстороннего сотрудничества.

10 августа в Белграде прошли акции протеста против добычи в стране лития. Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич указал, что демонстрации были организованы по сценарию цветных революций. По его оценкам, в них приняло участие до 27 000 человек. По данным НПО Archive of Public Gatherings, которые привел Bloomberg, в протестах могли участвовать до 40 000 человек.

О готовящихся массовых беспорядках с целью государственного переворота говорил 9 августа президент Сербии Александр Вучич. По его словам, информацию об этом Белград получил по официальным каналам от России. Вучич добавил, что подобные попытки тщетны, поскольку Сербия «неустанно движется вперед и ничто ее не остановит». Ранее о попытках «определенных злонамеренных сил расшатать внутриполитическую ситуацию» в Сербии заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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