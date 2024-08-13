Австрия указала на риск для промышленности при остановке поставок газа из России
Приостановка поставок российского газа в Австрию влечет за собой огромные риски для промышленности страны. Об этом сообщило миэнерго Австрии, передает Bloomberg.
«До тех пор, пока остается зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск перебоев в поставках с далеко идущими последствиями», – отметили в ведомстве.
Там призвали как можно скорее покончить с зависимостью Австрии от поставок газа из России. Агентство подчеркивает, что после того, как вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область, цены на газ резко выросли. Если поставки газа из России будут приостановлены, объем топлива в австрийских хранилищах может снизиться до 15% к 2026 г.
В апреле министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер разработала законопроект, который предусматривает поэтапный отказ от поставок российского газа к 2028 г. Отмечалось, что на российские поставки приходится около 90% австрийского импорта. Еще в январе страна получала из Москвы 98% от общего объема поставок.
В 2018 г. австрийская OMV и «Газпром» продлили действие контракта на поставку российского трубопроводного газа в Австрию с 2028-го до 2040 г. Председатель правления OMV Альфред Штерн заявлял, что контракт с «Газпромом» предусматривает условие take-or-pay («бери или плати») и компания не может игнорировать его «без веской причины». В феврале этого года Гевесслер заявила, что Австрия рассмотрит варианты расторжения действующего до 2040 г. договора «Газпрома» с OMV. По ее словам, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023 г. до рекордных 98% в декабре.