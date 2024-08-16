США развернули дополнительные войска на Ближнем Востоке из-за Ирана

13 августа «Ведомости» писали о том, что военно-морская компонента вооруженных сил США на Ближнем Востоке продолжает наращиваться. 12 августа американский министр обороны Ллойд Остин вопреки обычной практике публично объявил о направлении туда вооруженной полутораста крылатых ракет атомной подводной лодки USS Georgia в дополнение к уже выдвинувшимся в регион двум авианосным ударным группам (АУГ).