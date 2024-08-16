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США развернули дополнительные войска на Ближнем Востоке из-за Ирана

Ведомости

Власти США развернули дополнительные войска на Ближнем Востоке и подготовились к «любой непредвиденной ситуации» на фоне возможной атаки на Израиль со стороны Ирана, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Белый дом.

15 августа власти США заявили, что Иран все еще намереваться нанести удары по Израилю в качестве мести за смерть главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании.

«Имеющаяся у нас информация говорит о том, что Иран не отказался от угрозы инициировать определенного рода атаку», – сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

13 августа «Ведомости» писали о том, что военно-морская компонента вооруженных сил США на Ближнем Востоке продолжает наращиваться. 12 августа американский министр обороны Ллойд Остин вопреки обычной практике публично объявил о направлении туда вооруженной полутораста крылатых ракет атомной подводной лодки USS Georgia в дополнение к уже выдвинувшимся в регион двум авианосным ударным группам (АУГ).

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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