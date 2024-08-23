На ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»
На Запорожской АЭС (ЗАЭС) автоматически отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Об этом сообщается в Telegram-канале станции.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», – подчеркивается в сообщении.
Линия «Ферросплавная-1» – один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ, который необходим для охлаждения реакторов ЗАЭС. Причина отключения не уточняется. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Радиационный фон на объекте не изменился, он находится в норме и не превышает естественных фоновых природных значений.
ЗАЭС находится под контролем РФ с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
На станции присутствуют эксперты МАГАТЭ. ЗАЭС регулярно подвергается атакам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что определить, какая из сторон совершает удары, крайне сложно, поскольку беспилотники, атакующие ЗАЭС, летят по особой траектории.