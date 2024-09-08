Зеленский назначил Верещук замглавы офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел серию новых назначений. В частности, экс-министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Ирина Верещук была назначена замглавы офиса президента. Это следует из соответствующих указов на сайте офиса Зеленского.
Новые должности также получили губернатор закарпатской области Владимир Микита, журналист Дмитрий Литвин и бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин. Так, Микита также был назначен замглавы офиса президента. Литвин и Камышин получили должности советников по вопросу коммуникации и по стратегическим вопросам соответственно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер Ольга Стефанишина (курирует евроинтеграцию) подали 4 сентября в отставку. Кроме того, в отставку ушли Верещук, Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
5 сентября «Ведомости» писали, что перестановки и увольнения в украинском правительстве связаны с желанием Зеленского укрепить власть. Эксперты рассказали изданию, что президент играет на внутреннюю аудиторию: ему важно показать обновление политической системы. Также эксперты рассказали, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций отдельных лиц. А текущие перестановки в правительстве связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением.