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Зеленский назначил Верещук замглавы офиса президента Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел серию новых назначений. В частности, экс-министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Ирина Верещук была назначена замглавы офиса президента. Это следует из соответствующих указов на сайте офиса Зеленского.

Новые должности также получили губернатор закарпатской области Владимир Микита, журналист Дмитрий Литвин и бывший министр стратегической промышленности Александр Камышин. Так, Микита также был назначен замглавы офиса президента. Литвин и Камышин получили должности советников по вопросу коммуникации и по стратегическим вопросам соответственно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер Ольга Стефанишина (курирует евроинтеграцию) подали 4 сентября в отставку. Кроме того, в отставку ушли Верещук, Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. 

5 сентября «Ведомости» писали, что перестановки и увольнения в украинском правительстве связаны с желанием Зеленского укрепить власть. Эксперты рассказали изданию, что президент играет на внутреннюю аудиторию: ему важно показать обновление политической системы. Также эксперты рассказали, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций отдельных лиц. А текущие перестановки в правительстве связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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