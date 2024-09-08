Зеленский назначил Верещук замглавы офиса президента Украины

5 сентября «Ведомости» писали, что перестановки и увольнения в украинском правительстве связаны с желанием Зеленского укрепить власть. Эксперты рассказали изданию, что президент играет на внутреннюю аудиторию: ему важно показать обновление политической системы. Также эксперты рассказали, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций отдельных лиц. А текущие перестановки в правительстве связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением.