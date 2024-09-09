Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин указал Никитину на нехватку врачей в Новгородской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В ходе встречи российский лидер указал на нехватку в регионе врачей-специалистов, сообщается на сайте Кремля.

Никитин рассказал, что в области реализуется программа по привлечению специалистов в регион через предоставление квартир для медицинских работников. За последние три года в области на 10% выросло количество врачей. Благодаря программе долговременного ухода за пожилыми и инвалидами почти на 40% снизилось число госпитализаций, также на 30% уменьшилось количество вызовов скорой помощи и число обращений за первичной помощью – на 60%.

За последние годы в регионе «на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс», отметил губернатор. При этом в Новгородской области наблюдается кадровый дефицит. Планируется закрыть потребность в кадрах за ближайшие 2,5 года. Ремонтируются техникумы, закупается новое оборудование. Путин заметил, что промышленное производство в регионе начало подрастать.

Развивается пилотный проект по стимулированию рождаемости. В регионе ежегодно ремонтируется около 20 школ. Власти рассчитывают к 2030 г. газифицировать все районы области.

22 августа дума Новгородской области сообщила, что статус многодетной семьи будет присваиваться в беззаявительном порядке при рождении третьего и последующих детей с 1 сентября 2024 г. Кроме этого, предусматривается выдача каждому родителю удостоверения единого образца, подтверждающего статус многодетной семьи.

2 июля правительство утвердило единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетной семьи. Это удостоверение необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей России.

16 августа в Минтруде сообщили, что пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи начнется с 1 октября во всех российских регионах. Удостоверение с уникальным QR-кодом появится в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале госуслуг. Семьям, оформившим статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале придет уведомление о возможности получения такого удостоверения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных