Путин указал Никитину на нехватку врачей в Новгородской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В ходе встречи российский лидер указал на нехватку в регионе врачей-специалистов, сообщается на сайте Кремля.
Никитин рассказал, что в области реализуется программа по привлечению специалистов в регион через предоставление квартир для медицинских работников. За последние три года в области на 10% выросло количество врачей. Благодаря программе долговременного ухода за пожилыми и инвалидами почти на 40% снизилось число госпитализаций, также на 30% уменьшилось количество вызовов скорой помощи и число обращений за первичной помощью – на 60%.
За последние годы в регионе «на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс», отметил губернатор. При этом в Новгородской области наблюдается кадровый дефицит. Планируется закрыть потребность в кадрах за ближайшие 2,5 года. Ремонтируются техникумы, закупается новое оборудование. Путин заметил, что промышленное производство в регионе начало подрастать.
Развивается пилотный проект по стимулированию рождаемости. В регионе ежегодно ремонтируется около 20 школ. Власти рассчитывают к 2030 г. газифицировать все районы области.
22 августа дума Новгородской области сообщила, что статус многодетной семьи будет присваиваться в беззаявительном порядке при рождении третьего и последующих детей с 1 сентября 2024 г. Кроме этого, предусматривается выдача каждому родителю удостоверения единого образца, подтверждающего статус многодетной семьи.
2 июля правительство утвердило единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетной семьи. Это удостоверение необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей России.
16 августа в Минтруде сообщили, что пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи начнется с 1 октября во всех российских регионах. Удостоверение с уникальным QR-кодом появится в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале госуслуг. Семьям, оформившим статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале придет уведомление о возможности получения такого удостоверения.