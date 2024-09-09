Путин указал Никитину на нехватку врачей в Новгородской области

Никитин рассказал, что в области реализуется программа по привлечению специалистов в регион через предоставление квартир для медицинских работников. За последние три года в области на 10% выросло количество врачей. Благодаря программе долговременного ухода за пожилыми и инвалидами почти на 40% снизилось число госпитализаций, также на 30% уменьшилось количество вызовов скорой помощи и число обращений за первичной помощью – на 60%.