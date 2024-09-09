Министр обороны Латвии заявил о необходимости укрепить воздушную оборону НАТО
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о необходимости укрепить воздушное пространство НАТО после инцидента с падением якобы российского БПЛА на территории республики. Соответствующее заявление приводит пресс-служба ведомства.
По словам Спрудса, падение беспилотника – признак несовершенства латвийской ПВО. Как утверждает министр, дрон якобы был запущен с территории Белоруссии и потерял управление еще на ее территории, тем самым латвийские расследователи пришли к выводу, что Латвия не была целью удара. Несмотря на это, Спрудс заявил, что расследование все еще продолжается.
Спрудс также добавляет, что республика продолжит укреплять воздушную, морскую и наземную восточные границы в рамках договоренностей НАТО с США. Министр также заявил, что факт падения беспилотника говорит об опасной близости военных действий на Украине.