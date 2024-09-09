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Министр обороны Латвии заявил о необходимости укрепить воздушную оборону НАТО

Ведомости

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о необходимости укрепить воздушное пространство НАТО после инцидента с падением якобы российского БПЛА на территории республики. Соответствующее заявление приводит пресс-служба ведомства.

По словам Спрудса, падение беспилотника – признак несовершенства латвийской ПВО. Как утверждает министр, дрон якобы был запущен с территории Белоруссии и потерял управление еще на ее территории, тем самым латвийские расследователи пришли к выводу, что Латвия не была целью удара. Несмотря на это, Спрудс заявил, что расследование все еще продолжается.

Спрудс также добавляет, что республика продолжит укреплять воздушную, морскую и наземную восточные границы в рамках договоренностей НАТО с США. Министр также заявил, что факт падения беспилотника говорит об опасной близости военных действий на Украине.

Днем 8 сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в соцсети X написал, что в восточной части Латвии потерпел крушение российский беспилотник. В тот же день министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ в республике Дмитрия Касаткина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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