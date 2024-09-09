Армения и ЕС проведут переговоры по либерализации визового режима
Армения и Евросоюз проведут переговоры по либерализации визового режима. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, сообщается на сайте правительства республики.
«Я рад, что в наших отношениях наблюдаются заметные сдвиги. Стартуют переговоры по либерализации визового режима, принято решение о поддержке Армении Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», – отметил Пашинян.
Он добавил, что в Армении обсуждают возможность начала процесса вступления республики в Евросоюз. Этот вопрос стал частью политической повестки Армении.
23 июля Еврокомиссия (ЕК) начала диалог с Арменией по безвизовому режиму в сотрудничестве с Европарламентом и Советом Евросоюза. Отмечалось, что либерализация визового режима будет рассмотрена после успешного диалога и выполнения всех условий, которые перечислены в плане действий по безвизовому режиму. Диалог между сторонами касается вопросов проездных документов, управления границами, миграции, предоставления убежища и внешних связей.
Начало диалога по либерализации визового режима – продолжение инициатив ЕК по укреплению сотрудничества с Арменией в рамках проекта «Восточное партнерство ЕС». Он был официально учрежден в мае 2009 г.