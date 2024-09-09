Армения и ЕС проведут переговоры по либерализации визового режима

23 июля Еврокомиссия (ЕК) начала диалог с Арменией по безвизовому режиму в сотрудничестве с Европарламентом и Советом Евросоюза. Отмечалось, что либерализация визового режима будет рассмотрена после успешного диалога и выполнения всех условий, которые перечислены в плане действий по безвизовому режиму. Диалог между сторонами касается вопросов проездных документов, управления границами, миграции, предоставления убежища и внешних связей.