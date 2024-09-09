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Армения и ЕС проведут переговоры по либерализации визового режима

Ведомости

Армения и Евросоюз проведут переговоры по либерализации визового режима. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, сообщается на сайте правительства республики.

«Я рад, что в наших отношениях наблюдаются заметные сдвиги. Стартуют переговоры по либерализации визового режима, принято решение о поддержке Армении Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», – отметил Пашинян.

Он добавил, что в Армении обсуждают возможность начала процесса вступления республики в Евросоюз. Этот вопрос стал частью политической повестки Армении.

23 июля Еврокомиссия (ЕК) начала диалог с Арменией по безвизовому режиму в сотрудничестве с Европарламентом и Советом Евросоюза. Отмечалось, что либерализация визового режима будет рассмотрена после успешного диалога и выполнения всех условий, которые перечислены в плане действий по безвизовому режиму. Диалог между сторонами касается вопросов проездных документов, управления границами, миграции, предоставления убежища и внешних связей.

Начало диалога по либерализации визового режима – продолжение инициатив ЕК по укреплению сотрудничества с Арменией в рамках проекта «Восточное партнерство ЕС». Он был официально учрежден в мае 2009 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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