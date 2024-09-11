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Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу

Ведомости

Правительство Финляндии приостановило сотрудничество с Россией в рамках консультативного совета по Сайменскому каналу, сообщается на сайте министерства транспорта и связи страны.

«В случае изменения международной ситуации и восстановления судоходства на Сайменском канале можно будет оценить необходимость возобновления работы консультативного совета», – говорится в сообщении. Минтранс Финляндии уточнил, что работа совета в основном была сосредоточена на предоставлении информации о ситуации на канале и в регионе Сайма.

В апреле в Финляндии приняли решение об ограничении движения для прогулочных судов по Сайменскому каналу. Мера была направлена на борьбу с нелегальной миграцией. Канал открылся для движения с 24 июня до 31 декабря текущего года. На движение по нему распространяются санкции Евросоюза и решения правительства Финляндии.

Сайменский канал был открыт в 1856 г., он проходит между Выборгским заливом в России и озером Сайма в Финляндии. Протяженность канала составляет 57,3 км. Из них Москве принадлежит 34 км участка, а Хельсинки – 23,3 км. Финляндия до 2063 г. арендует большую часть водного пути России, а также территорий, которые к нему прилегают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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