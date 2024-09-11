Сайменский канал был открыт в 1856 г., он проходит между Выборгским заливом в России и озером Сайма в Финляндии. Протяженность канала составляет 57,3 км. Из них Москве принадлежит 34 км участка, а Хельсинки – 23,3 км. Финляндия до 2063 г. арендует большую часть водного пути России, а также территорий, которые к нему прилегают.