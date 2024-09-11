Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу
Правительство Финляндии приостановило сотрудничество с Россией в рамках консультативного совета по Сайменскому каналу, сообщается на сайте министерства транспорта и связи страны.
«В случае изменения международной ситуации и восстановления судоходства на Сайменском канале можно будет оценить необходимость возобновления работы консультативного совета», – говорится в сообщении. Минтранс Финляндии уточнил, что работа совета в основном была сосредоточена на предоставлении информации о ситуации на канале и в регионе Сайма.
В апреле в Финляндии приняли решение об ограничении движения для прогулочных судов по Сайменскому каналу. Мера была направлена на борьбу с нелегальной миграцией. Канал открылся для движения с 24 июня до 31 декабря текущего года. На движение по нему распространяются санкции Евросоюза и решения правительства Финляндии.
Сайменский канал был открыт в 1856 г., он проходит между Выборгским заливом в России и озером Сайма в Финляндии. Протяженность канала составляет 57,3 км. Из них Москве принадлежит 34 км участка, а Хельсинки – 23,3 км. Финляндия до 2063 г. арендует большую часть водного пути России, а также территорий, которые к нему прилегают.