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Израиль ударил по дому командира ФАТХ в лагере палестинских беженцев в Ливане

Ведомости

Израиль нанес удар по дому командира военизированного крыла движения ФАТХ «Бригады мучеников аль-Аксы» Мунира аль-Макдаха на юге Ливана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, дом находился в крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане Айн-эль-Хильва, расположенном возле города Сайде. Судьба командира неизвестна.

По данным Al Jazeera, в результате удара по лагерю погибли по меньшей мере пять человек.

В ночь на 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

23 сентября ЦАХАЛ начала операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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