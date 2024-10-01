Израиль ударил по дому командира ФАТХ в лагере палестинских беженцев в Ливане
Израиль нанес удар по дому командира военизированного крыла движения ФАТХ «Бригады мучеников аль-Аксы» Мунира аль-Макдаха на юге Ливана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, дом находился в крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане Айн-эль-Хильва, расположенном возле города Сайде. Судьба командира неизвестна.
В ночь на 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
23 сентября ЦАХАЛ начала операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.