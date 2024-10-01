Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Центр» и провел совещание, на котором заслушал доклады по текущей обстановке, обеспечению военных в зоне проведения спецоперации и характеру действий вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев сообщил Белоусову о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников. По его словам, на красноармейском направлении за сентябрь взято под контроль 12 населенных пунктов.
Министр обороны высоко оценил результаты работы подразделений группировки войск «Центр» и вручил военным, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.
1 октября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. В Харьковской области подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над селом Вишневое, в ДНР подразделения группировки войск «Центр» заняли село Крутой Яр.
30 сентября оборонное ведомство сообщило о взятии поселка Нелеповка в ДНР. 27 сентября Вооруженные силы РФ заняли населенный пункт Мариновка в ДНР.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.